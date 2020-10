La Belgique atteint presque le pic de la première vague

Mardi, ce pays de 11,5 millions d'habitants a enregistré 689 nouvelles admissions à l'hôpital, battant le record absolu établi le 28 mars (629). Résultat: il y avait au total 5 554 malades dans les hôpitaux, très près du pic enregistré le 6 avril (5 759), selon les données de l'institut belge de santé publique Sciensano.

En Belgique, où un nouveau durcissement des restrictions pourrait être annoncé vendredi, le taux d'incidence du virus dans la population est le plus élevé au monde, si l'on excepte la petite principauté d'Andorre. D'après des données de l'AFP, près de 891 nouveaux cas pour 100 000 habitants ont été recensés ces sept derniers jours dans le royaume, contre 826 en République tchèque, deuxième pays le plus touché (hors micro États).

Couvre-feu

Les pays voisins comme la France (397) et les Pays-Bas (394) sont respectivement 9e et 10e dans ce classement. Les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) placent aussi le Belgique en tête. Ont été dénombrés autour de 1 400 nouveaux cas ces deux dernières semaines pour 100 000 habitants.

Cafés et restaurants sont fermés en Belgique depuis le 19 octobre, et un couvre-feu est imposé de 22h à 6h dans deux des trois régions du pays (de minuit à 5h en Flandre). Il est interdit de se réunir à plus de quatre, même à l'extérieur.

100 morts lundi

La région de Bruxelles et la Wallonie (le sud francophone) ont durci le week-end dernier les mesures du gouvernement fédéral, suivies mardi par la Flandre, qui impose à compter de vendredi la fermeture des salles de spectacles et des clubs sportifs. Une nouvelle réunion de crise autour du Premier ministre Alexander De Croo, associant les experts, est prévue vendredi.

Au total la Belgique recensait mercredi 347 289 cas de coronavirus, la pandémie ayant causé 11 038 décès. Il y a eu sur la seule journée de lundi plus de 100 morts (104), un cap qui n'avait plus jamais été atteint depuis le 29 avril (107).

(L'essentiel/AFP)