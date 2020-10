Le couvre-​​feu a enfin été voté à la Chambre

Après que les problèmes juridiques ont été réglés, les députés ont voté ce jeudi la loi sur les nouvelles mesures contre le Covid-19, qui entérine principalement la mise en place d’un couvre-feu, à partir de minuit. Il s'appliquera de 23h à 6h, jusqu’au 30 novembre inclus. Si la mesure entrera en vigueur vendredi à 0h, les policiers débuteront les contrôles seulement dans la soirée, à partir de 23h. Les débats n'ont pas toujours été apaisés, certaines déclarations ayant été accueillies par un brouhaha. La séance a débuté par un discours de Mars Di Bartolomeo (LSAP), rapporteur de la loi et président de la commission Santé, qui, sur un ton grave, a rappelé que la crise était «loin d’être terminée». «Le virus circule partout, très vite, davantage que durant la première vague», a-t-il répété. Les députés ont «travaillé très vite» pour reformuler le texte, après les remarques du Conseil d’État qui avaient empêché le vote dès mercredi.

L’objectif «reste que les services de santé ne soient pas submergés, que l’on ne revienne pas à un confinement», a affirmé l’ancien ministre de la Santé et président de la Chambre, pour défendre son texte de loi. Il en a rappelé les grandes lignes, à savoir le couvre-feu appliqué entre 23h et 6h du matin, la limitation des regroupements dans les foyers à quatre personnes, en plus des occupants, l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ou encore du nombre de clients dans les supermarchés.

«Situation hors de contrôle»

Premier élu d’opposition à s’exprimer, Claude Wiseler (CSV) a adopté un ton offensif. «Nous sommes au cœur de la deuxième vague, là où nous ne voulions pas être», a-t-il martelé d’entrée. Il a évoqué une augmentation «exponentielle» du nombre de cas de contamination, menant à une «situation hors de contrôle». D’après lui, «le gouvernement, auquel il reproche un manque de cohérence, n’anticipe pas, il réagit, et très tard». Il aurait d’ailleurs «déjà perdu trop de temps» depuis le début de la crise, mettant en cause «son autorité». Comme les semaines précédentes, il plaide pour un plan à appliquer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. «Où est le plan par étape?», a-t-il interrogé. Son discours offensif a par moment été interrompu par des remarques ou indignations venues des rangs de la majorité ou du gouvernement.

Gilles Baum, chef de file des députés DP, a répondu en indiquant que tout était fait pour éviter le confinement. Il a précisé que les mesures n’étaient «pas prises de gaité de cœur», mais pour éviter un emballement de l’épidémie. Georges Engel, chef de fraction LSAP, a évoqué des mesures «plus restrictives, mais justifiées et proportionnées». Il a défendu le couvre-feu dans les endroits où il a été mis en place, citant Anvers (Belgique), l'Afrique du Sud ou encore l'Inde. Son intervention a également été chahutée par l'opposition. Josée Lorsché (Déi Gréng), sur un ton plus calme, s'est réjouie que la mesure de couvre-feu soit «limitée» dans le temps.

Tests rapides

Enfin, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) est monté à la tribune pour le gouvernement. Il a accusé le CSV, à savoir Claude Wiseler, d'avoir adopté un ton qui n'était pas approprié au sujet. Il a ajouté que, selon lui, une application mobile pour lutter contre le virus ne serait d'aucune utilité. Après une réponse de Claude Wiseler, Paulette Lenert (LSAP) a pris la parole. La ministre de la Santé a souligné qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore connues, surtout à l'heure actuelle. Elle a défendu le système d'alerte du ministère de la Santé, qui n'était «certainement pas parfait», mais «bien meilleur» que ce que d'autres pays ont mis en place.

Elle a aussi rappelé que l'on ne pouvait travailler qu'avec les ressources disponibles au Grand-Duché, et qu'il fallait donc remédier à la pénurie de personnel dans le secteur des soins. Ainsi, des capacités supplémentaires doivent être créées par le biais de la reconversion et du redéploiement, a-t-elle précisé. Par ailleurs, les tests rapides doivent être utilisés en particulier pour les patients symptomatiques, afin de maintenir les capacités de test dans les laboratoires. La ministre prévoit à ce titre de mettre un accent particulier sur les maisons de repos, où le personnel et les résidents doivent être testés.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)