Au supermarché, «nous sommes en première ligne»

«Ce matin (NDLR: mardi), un client a abandonné son chariot plein de packs d'eau et de papier toilette parce qu'on lui a dit qu'on n'emballait plus les courses (NDLR: comme le fait habituellement ce supermarché), pour éviter les contacts. Il a préféré tout laisser là plutôt que de les emballer lui-même». Dans les rayons de supermarchés aussi, «la tension est palpable», témoigne un employé d'une grande surface dans la capitale, qui déplore le manque de considération pour le métier, très exposé au coronavirus. «Nous sommes vraiment en première ligne et les gens ne veulent pas le comprendre», regrette-t-il.

L'OGBL réclame des mesures



L'OGBL est aussi monté au créneau pour réclamer des mesures pour les salariés des commerces qui restent ouverts. Le syndicat demande par exemple une limitation du nombre clients autorisés en même temps dans les magasins pour permettre le respect des distances de sécurité. Il réclame aussi que la direction permette aux salariés qui n'ont pas de gel hydroalcoolique à disposition d'aller se laver les mains toutes les 15 minutes. Enfin, comme beaucoup de salariés restent à la maison, l'OGBL veut que les horaires d'ouverture des supermarchés soient revus à la baisse, de 9h à 18h.

«On est en contact avec les clients, qui viennent nous parler à dix centimètres du visage» et qui ne respectent pas les distances de sécurité entre les personnes qui sont recommandées pour entraver la transmission du virus. «On parle souvent du personnel hospitalier et médical, mais nous aussi nous sommes au contact» et particulièrement exposés au virus. Notamment quand les rayons sont pris d'assaut par une population venue faire des réserves pour tenir un siège. «On a plus que doublé le travail habituel», explique l'employé de supermarché.

«Il y a assez de produits pour tout le monde»

«Mais on est solidaires entre nous. Et la direction a mis en place des choses, on a des bouteilles de gel à disposition aux caisses et on est incités à se laver les mains au moins une fois par heure». Mais la situation reste angoissante. «On voit de plus en plus de gens qui viennent avec des masques, ce n'est pas très rassurant. On a même vu une personne venir avec une couche sur le nez, c'est exagéré». Au final, il veut surtout «lancer un appel au civisme des gens. On ne va pas se mettre une combinaison blanche intégrale. C'est triste d'en arriver là. Et c'est difficile dans les supermarchés, mais aussi tous les autres commerces qui restent ouverts, comme les boulangeries...».

Faire preuve de bon sens et de civisme, et respecter les distances, c'est aussi ce que réclame la Fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution (FLAD). «Nos équipes, celles en magasin comme celles qui gèrent l'approvisionnement, méritent notre plus grand respect pour ce qu'elles accomplissent tous les jours» et «pour l'effort considérable qu'elles fournissent pour vous nourrir, vous et vos familles».

D'autant que se ruer vers les supermarchés n'était pas nécessaire. «Il y a largement assez de produits pour tout le monde si nous travaillons tous ensemble à cela. Nous vous appelons tous à être raisonnables dans vos achats» pour ne pas «priver d'autres personnes de ce dont elles ont besoin». La FLAD indique qu'elle travaille avec le gouvernement et ses fournisseurs «pour maintenir l'approvisionnement de nos magasins et assurer que nos rayons soient régulièrement remplis».

(jw/L'essentiel)