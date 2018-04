«Black Panthers» cartonne toujours au box-​​office

Le premier blockbuster de l'univers cinématographique Marvel dédié à un super-héros noir, «Black Panther», est encore quatrième au box-office nord-américain après huit semaines en salles. Le film, qui s'est placé derrière «Sans un bruit», «Ready Player One» et «Contrôle parental», a rapporté 8,7 millions entre vendredi et dimanche, soit un total de 665,6 millions de dollars aux États-Unis et au Canada depuis sa sortie.

Il dépasse ainsi «Titanic» (1997) qui avait accumulé 659 millions de dollars en Amérique du nord, et se place dorénavant en troisième position des plus grosses recettes nord-américaines de tous les temps. Il reste dépassé par «Avatar» (2009) et «Star Wars: Le réveil de la force» (2015), avec 760 millions de dollars accumulés par le premier et 936,7 pour le second.

Dans le monde entier, c'est «Avatar» qui détient le record historique avec 2,8 milliards de dollars de recettes, suivi par «Titanic», (2,2 milliards), tous deux ayant été réalisés par James Cameron. «Black Panther» n'est encore que 10ème du classement des records mondiaux, en attendant les prochaines semaines.

