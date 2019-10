Un mariage qui va diviser les royaumes

Qui est Maléfique?



Le personnage interprété par Angelina Jolie s'inspire du méchant personnage Maléfique de «La Belle au bois dormant», long métrage d'animation de Disney sorti en 1959. Ce dessin animé était une adaptation du conte des frères Grimm qui se sont eux-mêmes inspirés de la version de Charles Perrault.

Au fil des années, la relation entre Maléfique (Angelina Jolie) et la princesse Aurore (Elle Fanning) s'est apaisée pour finalement se transformer en un amour sincère et bienveillant. Néanmoins, la haine règne toujours entre les hommes et le peuple des fées, et Maléfique reste redoutée de tous.

L'annonce du mariage entre Aurore et le prince Philipp (Harris Dickinson) fait renaître l'espoir d'un monde où leurs deux royaumes cohabiteraient dans la joie et l'harmonie. Mais l'arrivée d'une nouvelle et puissante alliance, dans laquelle la reine Ingrith (Michelle Pfeiffer) joue un rôle, déstabilise le fragile équilibre. Maléfique et Aurore rejoignent alors des camps opposés dans une lutte acharnée où elles vont devoir se fier à leur instinct pour rétablir la paix.

758,5 millions de dollars de recettes

Des années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante de Disney avait un cœur si dur et ce qui l'avait conduite à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, ce nouveau volet continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière, toujours incarnée par Angelina Jolie, et la future reine, tandis qu'elles nouent d'autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent.

«Maleficent: Mistress of Evil» («Maléfique: Le Pouvoir du Mal» dans la version française) est la suite de «Maleficient», sorti en 2014. À la réalisation, Joachim Rønning («Pirates des Caraïbes: la Vengeance de Salazar») succède à Robert Stromberg. C'est la première fois de sa carrière que le réalisateur norvégien réalise un long métrage sans son compatriote Espen Sandberg.

Le premier volet avait généré 758,5 millions de dollars de recettes à travers le monde, pour un budget de 180 millions.

«Maleficent: Mistress of Evil» De Joachim Rønning. Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson. Sortie le 16 octobre.

(L'essentiel)