Le soutien des Avengers à Chris Pratt agace

Tout a commencé par un tweet, partagé le 17 octobre 2020, dans lequel la scénariste américaine Amy Berg montrait le visage de Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Pine et Chris Evans et écrivait que l’un d’eux devait s’en aller. Les internautes ont alors massivement voté contre Chris Pratt. Depuis plusieurs mois, des rumeurs courent sur les choix politiques du mari de Katherine Schwarzenegger, qui soutiendrait Donald Trump. De plus, l’acteur a défendu l’église qu’il fréquente lorsqu’elle a été accusée d’homophobie. Il n’en fallait pas plus aux twittos pour s’en prendre à lui.

Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Zoe Saldana ou encore le réalisateur des Gardiens de la Galaxie n’ont pas tardé à voler au secours de Chris Pratt, avec lequel ils ont tous travaillé.

«Vous tous, Chris Pratt est un homme solide. Je le connais personnellement et plutôt que de la blâmer, regarder comment il vit. Parler ouvertement de politique ne fait pas partie de ses règles. C’est une distraction.»

«Désolée, mais je viens de découvrir ce non-sens. Chris Pratt est le meilleur pote du monde. J’ai passé des heures à partager mes pensées les plus profondes avec cet homme, comme il l’a fait avec moi. S’il vous plaît, arrêter de supposer ce qu’il croit, politiquement ou dans tout autre domaine, parce qu’il est chrétien.»

«Peu importe si ça devient difficile, gonflez la poitrine, gardez la tête haute et gérez. – Tupac

Tu le fais Chris Pratt. Ta famille, tes amis, tes collègues et tous ceux qui ont croisé ton chemin connaissent ton cœur et ta valeur!»

Et cet élan de solidarité n’a guère plu aux fans de la saga «Avengers» qui ont fait remarquer que personne n’était monté au front pour Brie Larson (qui incarne Captain Marvel) quand elle avait été harcelée après avoir déploré le manque de diversité à Hollywood. «Où était cette énergie quand les gens s’en sont pris à Tessa Thompson après qu’elle a été choisie pour jouer Valkyrie ou quand Zendaya a été attaquée parce qu’elle allait incarner MJ dans «Spider-Man»?» a demandé un internaute. D’autres ont déploré que la solidarité entre mecs semblait mieux fonctionner que celle entre hommes et femmes.

Chris Pratt ne s’est pas exprimé sur la polémique, au contraire de son épouse qui a écrit sur les réseaux sociaux: «Être méchant, c’est tellement dépassé. Il y a assez de place pour aimer tous ces hommes. L’amour est ce dont nous avons besoin, pas la méchanceté et le harcèlement. Essayons ça.»

(L'essentiel/jfa)