Le «Troublemaker» Ender Frings est mort

C'était un visage connu du public luxembourgeois en raison de ses apparitions, notamment, en tant que Chuck Moreno dans la série des films «Troublemaker» du cinéaste grand-ducal Andy Bausch. Ender Frings est mort à l'âge de 62 ans, annonce RTL.

Il avait participé aux trois films de la série initiée en 1988, «Troublemaker», «Back in Trouble» et «Trouble no more». Le tout au côté de Thierry Van Werveke, légende du cinéma luxembourgeois, né un jour après Ender Frings et décédé en 2009.

(L'essentiel)