«The Breadwinner» en ouverture du Lux Film Fest

Avec près de 30 000 visiteurs en 2017 et une réputation grandissante à l'international, le Lux Film Fest dispose désormais de fondations solides, d'un vrai «socle de confiance». Les différents partenaires, parmi lesquels la ville de Luxembourg dont la participation s'élève à 350 000 euros, ne manquaient d'ailleurs pas de se féliciter du dynamisme festival, et de la diversification de son offre au fil des années.

«On commence à avoir des œuvres exceptionnelles, avec les quelques soucis juridiques et problèmes de riches qui vont de pair», s'enthousiasmait Alexis Juncosa, le programmateur du festival. Parmi les temps forts de cette huitième édition, on retiendra «The Breadwinner», coproduction luxembourgeoise nominée aux Oscars, présentée en ouverture, «The Death of Stalin» lors de la remise des prix et «Isle of Dogs», de Wes Anderson, en clôture. Enfin, une belle exclusivité, avec le nouveau long métrage de Gus Van Sant, «Don't Worry, He Won't Go Far On Foot», qui sera présenté hors compétition.

Cette huitième édition sera lancée exceptionnellement trois semaines avant son ouverture officielle, avec la projection dès ce jeudi soir en avant-première de «Phantom Thread», six fois nominé aux Oscars, en présence de la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps. Cette dernière est décidément de tous les bons coups, puisqu'elle sera aussi à l'affiche du film Luxembourgeois «Gutland», présenté en compétition officielle. Enfin, à noter que le jury international du festival sera présidé par le réalisateur canadien Atom Egoyan.

(Cédric Botzung/L'essentiel)