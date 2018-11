Benedict Cumberbatch incarne le «Grinch»

L'acteur britannique Benedict Cumberbatch a prêté son regard, sa voix et ses attitudes au personnage du «Grinch». Le film d'animation sortira en salle le 28 novembre.

Que vous évoque «Le Grinch»?

Dans le dessin animé, le Grinch est un orphelin qui a grandi en détestant Noël, une fête où les familles se réunissent dans la joie alors qu'il est oublié de tous. Il y a beaucoup d'hommes politiques dans notre monde actuel que l'on peut identifier ou qui ressemblent au Grinch. Car ils sont, comme lui, cruels, vicieux et ils veulent donner un sentiment de peur des étrangers.

Vous reconnaissez-vous dans les dessins du film?

Mon regard est là et quelques autres détails. Me transformer en Grinch a été une expérience de plusieurs années car j'ai enregistré mes dialogues sur plus de deux ans entre d'autres tournages, comme «Docteur Strange». J'imagine que les patrons des studios d'animation ont dû voir mes anciens films où j'étais un gars plutôt râleur!

Le Grinch déteste Noël. Quel est votre plus mauvais souvenir de cette célébration?

Noël était un moment heureux car j'ai une demi-sœur qui a 18 ans de plus que moi. Nous n'avons donc pas grandi ensemble et j'ai vécu comme un fils unique. Noël était l'occasion de voir enfin les cousins et autres jeunes de ma famille. Je n'ai qu'un mauvais souvenir de Noël dans mon enfance, lorsque je suis tombé malade chez ma grand-mère et je me suis réveillé en pleine nuit en vomissant sur ses murs autour du lit (rires).

Est-ce que vos parents vous lisaient le compte du Grinch dans votre enfance?

Non, mon père me lisait «Le Hobbit» et comme il est un excellent comédien, il changeait sa voix en fonction des histoires des différents personnages de ce livre.

Ce personnage est tout vert. Êtes-vous un défenseur de l'environnement?

Absolument et puisque nous approchons de la période des fêtes, je vous parlerais surtout des emballages qui polluent de plus en plus la nature. Imaginer les montagnes de cartons, papiers cadeaux et trucs en plastique qui vont se retrouver dans nos poubelles au lendemain de Noël. Aussi a t-on besoin d'emballer les fruits et légumes dans des boites en plastique dans les supermarchés? Je suis devenu végétarien, je conduis une voiture électrique et j'essaye de faire de mon mieux, même si je suis loin d'être parfait.

Quels sont vos projets pour ces fêtes de fin d'année?

Cela fait plusieurs années que je compte les jours avant Noël car je n'arrête pas de bosser et je me retrouve chez moi en famille la veille du réveillon (NDLR: Benedict est marié avec la réalisatrice Sophie Hunter. Le couple a deux enfants, Christopher, 3 ans et Hal, un an).

(L'essentiel)