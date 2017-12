Sa différence le rend vraiment unique

August (Jacob Tremblay) est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent de suivre une scolarité normale. Aujourd’hui, il intègre l’école de son quartier. Chacun, dans sa famille, de sa mère Isabel (Julia Roberts) à son père Nate (Owen Wilson) ou sa sœur Via (Izabela Vidovic), et parmi ses nouveaux camarades de classe et dans toute la ville, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur ou à son étroitesse d’esprit.

«Wonder»



De Stephen Chbosky. Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson.

Sortie le 27 décembre.

«Wonder» est l’adaptation du roman du même nom de R.J. Palacio paru en 2013, et vendu à 5 millions d’exemplaires dans le monde. L’auteur s’était lancé dans l’écriture de son livre après avoir croisé un enfant souffrant d'une malformation cranio-faciale. Après avoir détourné le regard, honteuse, elle s’est demandé ce que pouvait ressentir l'enfant.

Le héros de «Wonder» souffre du syndrome de Treacher-Collins qui, tout en étant provoqué par la mutation d’un seul gène, peut engendrer une malformation profonde des os du visage.



(L'essentiel)