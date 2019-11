Ces 10 films d'horreur sont incontournables

Cette année pour Halloween, vous n'avez pas pu profiter d'une soirée tranquille au chaud, chez vous, et vous avez préféré passer la nuit la plus effrayante de l'année hors de chez vous? Ce soir, prolongez Halloween devant votre écran avec un bon film d'horreur. Pour vous donner des idées, voici 10 films incontournables qui ont aussi été les plus rentables.

À la 10e place, on trouve «Apparences», réalisé par Robert Zemeckis, en 2000, avec Harrison Ford en scientifique confronté à des phénomènes mystérieux dans sa nouvelle demeure. La 9e position revient au film parodique «Scary Movie», sorti également en l'an 2000. Un film qui aurait dû s'intituler «L'été dernier, j'ai crié parce qu'Halloween tombait le vendredi 13», ce qui veut tout dire... Ce long-métrage est le premier d'une série de 5 films.

Le clown de «Ça» en 6e et 1ère position

«Halloween», le bien nommé, se classe 8e. Sorti en 2018, ce long métrage est le onzième de la série de films éponyme et fêtait les 40 ans du 1er volet sorti en 1978 et réalisé par le célèbre John Carpenter. En 7e position, on trouve «Get Out», (2017) et qui traite du racisme et qui a décroché l'Oscar du meilleur scénario original 2018.

«Ça: Chapitre deux» (2019) et son sinistre clown s'adjuge la 6e position. Il s'agit de l'adaptation du roman «Ça» de Stephen King et de la suite au film du même nom sorti en 2017. C'est d'ailleurs le «chapitre 1» qui se classe en tête des films d'horreur les plus rentables puisqu'il a rapporté près de 300 millions d'euros jusqu'ici! Les spectateurs ont adoré avoir la frousse de leur vie et la petite histoire raconte que depuis, la peur des clowns, la coulrophobie, a largement augmenté dans le public...

En 5e position, on trouve le célèbre «Exorciste», pourtant sorti en 1973. Inspirée d'un roman éponyme, l'histoire raconte un véritable cas d'exorcisme datant 1949 sur une petite fille possédée par le démon. Il s'agit d'un grand classique du cinéma d'horreur, rendu populaire aussi par sa bande-son, dont le thème principal a été composé par Mike Oldfied.

En 4e position, c'est l'amusant «Ghostbusters» et ses chasseurs de fantômes, réalisé en 1984 par Ivan Reitman. Là aussi, la bande originale du film et son titre éponyme chanté par Ray Parker Jr. a contribué au succès du film.

En 3e position, c'est un autre incontournable du cinéma: «Les Dents de la mer» de Spielberg, qui date de 1975. Les attaques de requins et les films d'horreur marins ont depuis été l'objet de nombreux longs métrages. Enfin, juste derrière le clown maléfique de «Ça», on trouve «Le sixième sens», Night Shyamalan (1999) avec Bruce Willis en psychiatre pour enfant, qui écoute le petit Haley Joel Osment qui a la particularité de voir les morts.

(L'essentiel)