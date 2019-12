«J'ai toujours rêvé de faire du cinéma»

Sa carrière de comédien a commencé avec le stand-up et Le Woop, collectif d'humoristes actif sur YouTube. Après le petit écran - il officie dans «Clique», sur Canal+ - le voici au cinéma. Dans «Docteur?», en salle dès mercredi, le Français de 30 ans joue un livreur à vélo qui se fait passer pour un médecin.

Grâce à ce rôle, vous êtes en lice pour les Révélations des César 2020

Hakim Jemili: Exactement. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est Michel Blanc qui me l'a annoncé lors d'une avant-première dans le nord de la France. Je sortais d'une interview et on m'a emmené en me disant qu'il fallait qu'on me parle d'un truc. J'étais comme un fou!

Ça faisait longtemps que vous vouliez faire du cinéma?

J'en ai toujours rêvé et ce rêve s'est réalisé avec un premier rôle aux côtés de Michel Blanc. C'est extraordinaire.

Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était dans le but d'arriver sur grand écran?

Pour être honnête, je n'ai pas de but. J'ai la chance de faire ce que j'aime. Que ce soit sur scène, sur YouTube, à la télé ou au cinéma, tant qu'on me laisse la possibilité de faire rire les gens, ça me convient.

Un rôle plus dramatique ne vous tente pas?

Si et je l'ai fait d'ailleurs: un rôle de méchant. Ce sera dans la série de mon ami Franck Gastambide, «Validé», qui sortira en mars 2020. J'ai beaucoup travaillé, parce que c'était compliqué pour moi. J'avais envie de sortir des vannes à chaque réplique.

Franck Gastambide vous a dit pourquoi il avait pensé à vous pour un méchant?

C'est parce qu'il m'a toujours considéré comme un acteur et qu'il voulait absolument me proposer autre chose que de l'humour et que je montre aux gens que j'étais capable de jouer plus que des rôles comiques.

Votre femme, Fadily Camara, a un rôle dans «Docteur?» et est à vos côtés sur Canal+. N'est-ce pas compliqué de mélanger amour et travail?

Au contraire, je pense que c'est plus facile. Nous qui n'avions pas forcément le temps de nous voir régulièrement avant parce qu'on avait tous les deux beaucoup de travail, ça nous permet de passer plus de temps ensemble et c'est magique. Faire un métier que sa partenaire puisse comprendre, c'est plus simple à gérer.

(L'essentiel)