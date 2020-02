À la télé ou au ciné, on ne voit que lui

À 46 ans, le comédien américain enchaîne les rôles sur le grand et le petit écran. Rencontre à quelques jours de la sortie de l'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo «Sonic».

Que dire du film?

Je suis un grand fan de jeux vidéo, donc j'ai tout de suite été intéressé par cette adaptation du plus grand jeu SEGA. Ensuite, on m'a dit que Jim Carrey devait y incarner un méchant docteur. Il est l'idole de mon enfance. Je n'avais jamais eu la chance de bosser avec lui, alors j'ai sauté sur cette occasion. Et je n'ai pas été déçu! Jim Carrey est fou mais génial. C'est un génie de l'improvisation qui a rendu chacune des scènes encore plus drôles qu'elles ne l'étaient dans le scénario.

Le film a été retardé de plusieurs mois pour modifier les effets spéciaux. Que s'est-il passé?

Après la première bande-annonce, l'an passé, de nombreux fans de Sonic ont critiqué l'apparence du héros hérisson. Les studios Paramount ont décidé de tout changer pour répondre aux attentes. C'est tout à leur honneur. «Sonic le film» va ravir les fans du personnage. Les premières projections privées ont été un grand succès.

Êtes-vous imbattable aux jeux de Sonic?

J'ai longtemps été superdoué en jeux vidéo, mais j'ai trois enfants, Jack, 19 ans, Mary, 14 ans, et William, 7 ans, qui sont encore plus forts que moi. Je manque de pratique, car j'ai beaucoup moins de temps pour garder la main avec les nouveautés informatiques.

Votre fils aîné, Jack, est mannequin, comme vous l'avez été. Va-t-il suivre vos traces dans la comédie?

Pour le moment, il est beaucoup plus attiré par la musique et la mode, mais tous mes enfants ont grandi dans mon univers, alors je suis le premier à les soutenir dans leurs rêves de carrière.

Après la série de science-fiction «Westworld», vous êtes dans la première saison de «Dead to Me» (sur Netflix). Allez-vous revenir dans la seconde saison annoncée pour le printemps?

Absolument. Incarner l'ex-mari de Christina Applegate est un bonheur et le succès mondial de la première saison a dépassé nos espérances. J'aime l'humour noir de ce feuilleton, ainsi que les rebondissements qui ménagent du suspense. Je me suis battu toute ma carrière pour ne pas être enfermé dans une seule catégorie de personnages.

Le cow-boy Teddy pourrait-il revenir dans «Westworld»?

Je n'ai rien le droit de dire, mais tout est possible: la plupart des héros de la série sont des robots plus vrais que nature, alors Teddy peut très bien être mort mais revenir un jour. Passer de la science-fiction au drame, puis de la comédie aux films de superhéros, c'est ce que j'aime.

À ce sujet, «X-Men» devrait intégrer l'univers des «Avengers» dans les prochains films Marvel. Aimeriez-vous reprendre votre rôle de Cyclope?

Je ne dirais pas non à une telle proposition, mais je préférerais trouver un autre personnage, dans l'univers Marvel ou celui du prochain «Superman» ou «Batman», d'ailleurs. Encore une fois, j'essaye de surprendre en changeant de style dans chaque projet.

(L'essentiel)