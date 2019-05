Nouvelle bande-​​annonce pour le film de Tarantino

Quentin Tarantino l'a demandé instamment à tous ceux qui ont vu son film lors de sa projection au Festival de Cannes: s'il vous plaît, ne divulguez pas «Once Upon a Time... in Hollywood». Pour l'instant, pas grand-chose n'a filtré sur ce film, hormis que Tarantino rend un hommage émouvant au cinéma qui l'a construit enfant, empreint de mélancolie, d'humour noir et de pics de violence savamment dosés.

«Once Upon a Time... in Hollywood» conte les pérégrinations, dans le Los Angeles hippie de 1969, de deux amis, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), acteur-vedette de téléfilms de genres type western, et Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure cascades et homme à tout faire. À défaut de détails croustillants, les inconditionnels comme les détracteurs du style du cinéaste américain peuvent se rabattre sur une deuxième bande-annonce.

Pour mémoire, la première bande-annonce

