Obligé de fumer, il a souffert sur le tournage

La vie d’acteur n’est pas tous les jours facile. Sur le tournage de son nouveau film, «Le Pouvoir du chien», western qui sera sur Netflix dès le 1er décembre 2021, Benedict Cumberbatch a vécu des moments très compliqués. Pour incarner le cowboy Phil Burbank, le Britannique de 45 ans a dû fumer un grand nombre de cigarettes. Ce qui l’a rendu malade. «Cela a été très dur, confie-t-il à «Esquire». Il a fallu fumer des cigarettes sans filtre, scène après scène. La nicotine m’a empoisonné à trois reprises. Quand vous devez fumer autant, c’est vraiment horrible.»

Il faut savoir que la nicotine peut causer divers symptômes tels que nausées, vomissements, augmentation du rythme cardiaque, fatigue et maux de tête. En plus, afin d’être encore plus crédible dans son rôle, Benedict avait décidé de ne pas se laver tous les jours. «C’était dur, mais je voulais cette couche de puanteur sur moi, se souvient-il. Je voulais que les gens dans la pièce sachent ce que je sentais.»

(L'essentiel/lja)