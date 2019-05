Quel acteur sera le prochain Batman?

Les fans du Chevalier Noir ne retiennent qu'une seule date: le 25 juin 2021, jour où «The Batman» (nom qui reste à confirmer) sortira sur nos écrans. Jusqu'ici, impossible de savoir quel acteur a retenu l'attention de son réalisateur, Matt Reeves. Après Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck, qui endossera le rôle du justicier de Gotham? Tour d'horizons de quelques noms qui ont été évoqués.

Jake Gyllenhaal

La rumeur circule depuis plus d'une année: l'Américain au regard bleu azur a été approché pour reprendre le flambeau. Interviewé par CNA Lifestyle, l'acteur de 38 ans a toutefois mis un terme à ces bruits de couloirs par un: «Wow, c'est une question difficile. La réponse à cette question est non.» Si certains y voient une dénégation claire et précise, d'autres estiment que le beau brun a simplement souhaité brouiller les pistes pour des raisons contractuelles.

Notre avis: peu probable.

Armie Hammer

Selon plusieurs médias américains, l'acteur de 32 ans, excellent dans «Call me by your name», aurait eu plusieurs rendez vous avec le réalisateur. Interrogé en ce sens, le principal intéressé a contourné le sujet par une autre interrogation: «Qui ne voudrait pas jouer Batman? Je pense que n'importe qui dans le public voudrait l'être. C'est un énorme rôle.» En tout cas, on verrait bien le grand blond faire vrombir la Batmobil dans les rues de Gotham.

Notre avis: probable.

Robert Pattinson

Même si l'image du vampire soporifique de «Twilight» lui colle quelque peu à la peau, Robert Pattinson a su prouver qu'il n'était pas seulement un acteur destiné à faire chavirer le cœur les adolescentes. Plusieurs critiques estiment que le Britannique a la carrure et le charisme nécessaires pour interpréter Bruce Wayne. Il ne s'est, en revanche, pas exprimé sur la question.

Notre avis: probable.

Nick Jonas

Ils sont peu à penser qu'il a ses chances. Mais Nick Jonas a tout de même tenté de proposer sa candidature sur les réseaux sociaux en début d'année. Si on prend la nouvelle avec sourire, il ne faut pas oublier que le chanteur a déjà plusieurs films, certes pas inoubliables, à son actif.

Notre avis: peu probable.

Jack O'Connell

À 28 ans, le héros de «Skins»et «Invincible» a probablement le profil qui a le plus séduit Matt Reeves et les studios Warner. Selon plusieurs sites, le jeune Anglais aurait vraiment tapé dans l'oeil de la production, au point qu'elle souhaiterait au moins qu'il obtienne un rôle, même secondaire, dans le film.

Notre avis: probable.

Jon Hamm

Ténébreux à souhait, l'ex-star de «Mad Men» a tous les atouts pour être un excellent Chevalier Noir. De plus, il s'est dit à maintes reprises prêt à interpréter l'homme chauve-souris. Mais, à 48 ans, l'Américain est cependant un peu trop âgé pour le réalisateur, qui souhaite véhiculer l'image d'un Bruce Wayne plus jeune. Dommage!

Notre avis: peu probable.

Kit Harington

Avec son air renfrogné et torturé, le célèbre interprète de Jon Snow dans «Game of Thrones» mérite évidemment sa place. De plus, depuis l'arrêt des tournages de la série, le Britannique de 32 ans a un agenda bien moins chargé que ces dernières années. Mais finalement, on ne sait rien.

Notre avis: probable.

(L'essentiel)