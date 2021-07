La mère de Catherine Deneuve est morte à 109 ans

Née au Havre le 10 septembre 1911, Renée-Jeanne Deneuve a choisi Simonot comme nom de scène en hommage à un ami de sa mère, un artiste lyrique devenu son parrain dans le métier, démarré très jeune au théâtre de l'Odéon, où elle est restée près de trois décennies.

Parallèlement, elle fut l'une des premières comédiennes françaises à se lancer dans le doublage, prêtant sa voix à des actrices comme Olivia de Havilland, Judy Garland ou Esther Williams... Avant de cesser quasiment toute activité professionnelle, au sortir de la Seconde guerre mondiale, pour se consacrer à sa famille et ses quatre filles. La comédienne a eu la première, Danielle, avant la guerre avec un comédien qu'elle a ensuite quitté.

Ses trois autres filles sont nées de son mariage avec le comédien de cinéma et de théâtre, également doubleur, Maurice Dorléac, décédé en 1979 : Françoise (morte à l'âge de 25 ans) en 1942, Catherine en 1943 et Sylvie en 1946. Son inhumation «aura lieu dans le caveau familial», ont précisé ses filles et leurs enfants dans le Figaro.

(L'essentiel/AFP)