«Si je trouve un scénario sexiste, je vais le refuser»

«Blue jeans, white shirt»… cheveux en chignon, grand sourire et œil pétillant, la comédienne de 23 ans Mara Taquin a pris le temps de bavarder un moment avec nous, sur une terrasse de la Croisette.

Complètement par hasard! Il y a eu un casting sauvage devant mon école et j’ai été prise. Ensuite, les directeurs de casting m’ont mise peu à peu dans leurs fiches et ça a démarré comme ça. C’est un peu absurde, mais c’est cool!

Non, je ne m’étais jamais posé la question, car pour moi ce n’est pas logique d’accéder à ce milieu si on n’a pas de connaissances qui en font partie. Mais une fois qu’on a touché à ce métier, on a envie que ça continue.

J’adore le travail en amont, réfléchir au background du personnage, faire d’éventuelles formations. Pour «Hors Normes», j’ai par exemple rencontré des personnes atteintes d’autisme et des éducateurs. Dans un métier, on en découvre plein d’autres, c’est super gai.

Tout s’est passé vite et j’ai toujours été un peu frustrée de ne pas avoir poursuivi mes études. J’ai profité du confinement pour me cultiver sur des sujets qui m’animent, comme le féminisme. Essayer de comprendre d’où vient le patriarcat et ces choses violentes que l’on subit depuis des années. Ça permet de réduire la douleur et la colère et de mieux les combattre.

Tout à fait! J’ai fait une fois l’erreur d’accepter, car j’étais jeune et je voulais dire oui à tout, mais je ne le referai plus. Si je trouve un scénario sexiste, je ne l’accepte pas. Je n’ai pas envie de véhiculer une image de la femme à laquelle je ne crois pas.

(L'essentiel/Marine Guillain, Cannes)