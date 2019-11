Florence Foresti animera les César 2020

Ok on meurt déjà d'impatience.



Florence Foresti Maîtresse de Cérémonie des #César2020 le vendredi 28 février à 21H00 en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+. — CANAL+ (@canalplus) November 22, 2019

Florence Foresti avait déjà tenu ce rôle en 2016 et succède au comédien et humoriste Kad Merad. «À mon âge, on ne passe pas à côté d'une occasion de mettre une jolie robe», a souligné l'une des humoristes préférées des Français, citée dans le communiqué de la chaîne cryptée. La cérémonie des César 2020 se tiendra le 28 février et sera, comme chaque année, diffusée à partir de 21h, sur Canal+, en clair, en direct, depuis la salle Pleyel.

L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma et Canal+ ont en outre renouvelé leurs accords pour les trois prochaines années et entendent poursuivre une «aventure qui a débuté il y a plus de 25 ans». En 2019, la 44e cérémonie des César avait attiré 1,6 million de téléspectateurs, l'un de ses plus mauvais scores.

La soirée avait couronné le film choc sur les violences conjugales «Jusqu'à la garde», qui a reçu quatre prix dont le César du meilleur film et celui de la meilleure actrice pour Léa Drucker.

(L'essentiel/afp)