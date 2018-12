La première bande-​​annonce d'«Avengers 4»

«Avengers Endgame» est sans conteste un des films les plus attendus de 2019. En voici la première bande-annonce. Des images pour tout dire assez lugubres. On peut y voir ce bon vieux Tony Stark (Robert Downey Jr.) dire adieu à sa douce Pepper Potts, mais aussi Captain America (Chris Evans) et Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en plein doute...

On se souvient qu'à la fin du précédent film, une bonne partie des Avengers s'étaient dissolus en cendres... Mais les superhéros vont-ils revenir d'entre les morts? Réponse au cinéma dès le 24 avril 2019, dans ce film réalisé par Joe et Anthony Russo.

(L'essentiel/ls)