Bières et aventures pour Zac Efron et Russell Crowe

À en croire Deadline, Zac Efron et Russell Crowe, mais aussi Bill Murray, seraient en pourparlers pour tenir des rôles, principaux ou secondaires, dans le prochain film de Peter Farrelly («Mary à tout prix», «Dumb and Dumber», «Green Book – Sur les routes du Sud»).

Le long métrage, que Farrelly a en projet depuis 2019, s’intitulera «The Greatest Beer Run Ever», adapté du roman du même titre de Chick Donohue et J.T. Molloy. Une histoire d’amitié, de loyauté et de guerre, puisqu’elle raconte les aventures d’un New-Yorkais qui, en 1967, décide d’aller apporter de la bière à ses amis d’enfance en poste au Vietnam. Pour cela, il lui faudra embarquer sur un navire de marine marchande, traverser la jungle avec ses bières, et improviser quand on le prend pour un agent de la CIA à cause de… son short et ses chemises hawaïennes!

Apple serait en négociation pour financer le film. Si l’accord se concrétise, le tournage pourrait commencer en août 2021 en Nouvelle-Zélande et en Australie.

«The Greatest Beer Run Ever» avait déjà fait l’objet d’un court métrage documentaire en 2015:

Si Russell Crowe (56 ans) a pu profiter de la timide réouverture des salles de cinéma en été 2020 pour apparaître sur grand écran dans «Enragé», Zac Efron (33 ans), n’y a plus été revu depuis «Alerte à Malibu» (2017) et «The Disaster Artist» (2018). Il n’en a pas moins vadrouillé à travers le monde pour la série documentaire «Les pieds sur terre», pour Netflix.

(L'essentiel/cma)