Walt Disney ferme les studios Blue Sky

«Alien, la résurrection», «Fight Club» ou «Titan A.E.» leur doivent leurs effets spéciaux. Mais ce n’est pas ce que l’on connaît le plus des studios Blue Sky. Créés en 1987 par le réalisateur Chris Wedge, actifs d’abord dans la publicité, et rachetés dix ans plus tard par la Fox, ils ont avant tout été derrière une bonne douzaine de longs métrages d’animation au succès énorme, comme la saga de «L’âge de glace» (5 volets, plus de 3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial), le diptyque «Rio» (qui a dépassé le milliard) ou encore «Robots» et «Ferdinand». Et pourtant.

«En raison des circonstances économiques actuelles, après bien des évaluations, nous avons pris la décision difficile de fermer Blue Sky Studios», a annoncé un porte-parole de Disney à Deadline ce mardi.

Blue Sky, de 2002 à 2019:

L’échec relatif des «Incognitos» («Spies in Disguise»), le dernier titre réalisé avant que Walt Disney rachète la 20th Century Fox en 2019, n’est pas la seule raison de la décision annoncée par Disney. Le coronavirus n’est évidemment pas étranger à l’affaire: outre les salles de cinéma actuellement massivement fermées, le studio voit ses parcs d’attractions à l’arrêt.

Dans ces circonstances, le studio a estimé difficile le maintien de trois unités actives dans le cinéma d’animation. 450 employés perdent leur place chez Blue Sky, même si Disney a assuré chercher à les placer dans ses autres unités de productions d’animation que sont Walt Disney Animation et Pixar. Il n’empêche que la crise du Covid fait vraiment de plus en plus mal au cinéma.

On ne s’en lasse pas…

(L'essentiel/Catherine Magnin)