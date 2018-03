Un mensonge qui peut vraiment coûter cher

«Tout le monde debout»



De et avec Franck Dubosc. Avec Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.

Sortie le 14 mars.





Dans «Tout le monde debout» qu'il réalise et joue, Franck Dubosc incarne Jocelyn, un séducteur invétéré qui partage sa vie entre ses responsabilités de dirigeant d’une grande société de chaussures de sport, son meilleur ami Max (Gérard Darmon) et ses efforts quotidiens pour pouvoir attirer l’attention de jolies femmes.



Un matin, alors qu’il se trouve dans l’appartement de sa mère tout juste décédée, il est surpris, assis sur une chaise roulante, par une jolie voisine de palier (Caroline Anglade) et feint alors d’être handicapé pour tenter de la séduire. Lorsque cette dernière le présente à sa sœur Florence (Alexandra Lamy, rayonnante), paraplégique et elle aussi célibataire, Jocelyn fait le choix de s’enfoncer dans son mensonge par goût du challenge. Une décision qui va finir par se retourner contre lui.



S’appuyant sur son humour, Franck Dubosc réussit ses premiers pas de réalisateur avec cette comédie romantique. «J’ai réalisé un film très personnel, que j’ai voulu drôle et élégant. Cette histoire a été la conjonction de plein de choses: le handicap de ma mère et des gens que je croise, les histoires d’amour que j’aime et le mensonge», dit-il.





(L'essentiel)