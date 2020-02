Harley Quinn va apprendre à (sur)vivre sans son Joker

Lorsque «Birds Of Prey» démarre, la délurée Harley Quinn (Margot Robbie, aussi à l'aise dans ce rôle que dans «Scandale» – actuellement à l'écran –, «Once Upon A Time… In Hollywood» ou «Moi, Tonya») vient de rompre avec le Joker. Précisément de se faire jeter. Outre le chagrin d'amour à gérer, elle a perdu la protection du maître de Gotham City, et beaucoup de gens lui en veulent. Au point de vouloir sa mort. Le plus dangereux, c'est Roman Sionis, alias Black Mask (Ewan McGregor). Cet être narcissique veut retrouver un diamant spécial, qu'une ado a volé avant de l'avaler...

Le scénario de «Birds Of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn» (spin-off de «Suicide Squad») ne casse franchement pas des briques. Il sert surtout à introduire les personnages de l'univers DC Comics: la policière Renée Montoya (Rosie Perez), la chasseuse (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary et sa voix en or (Jurnee Smollett-Bell) et la jeune pickpocket Cassandra Cain (Ella Jay Basco).

L'aspect déluré de ce film féministe séduit (Harley a un castor empaillé et une hyène comme animaux de compagnie, et elle part au combat avec des patins à roulettes, à titre d'exemple), mais dommage que cette anti-héroïne ne soit pas encore plus garce! Des suites sont prévues dès 2021.

(L'essentiel)