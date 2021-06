Quentin Tarantino va prendre sa retraite

Les fans de Quentin Tarantino vont être déçus. À 58 ans, le monstre sacré du cinéma américain a décidé de prendre sa retraite, après la sortie de son dixième et dernier film, dont on ne connaît pas encore le scénario. Celui à qui l’on doit «Pulp Fiction», «Kill Bill» ou encore «Django Unchained», estime qu’il a fait son temps derrière la caméra. Durant l’émission «Real Time With Bill Maher», Tarantino, qui a réalisé son premier film «Reservoir Dogs», sorti en 1992, a expliqué qu’il avait déjà «une très longue carrière» derrière lui. «J’ai donné tout ce que j’avais», a-t-il dit.

Choqué par cette révélation, l’animateur a répondu à son invité qu’il était pourtant «au sommet de son art» et qu’il était trop jeune pour abandonner son métier. «C’est justement pour cela que je veux arrêter», a rétorqué l’Américain. Selon lui, «les réalisateurs ne s’améliorent pas» avec les années qui passent. En l’espace de trente ans, le cinéaste aura réalisé dix films. Tarantino, qui sortira son premier roman le 18 août 2021, «Once Upon A Time In Hollywood», inspiré de son dernier film en date, et qui prépare un deuxième livre, souhaite désormais se consacrer à d’autres projets. Notons que ce n’est pas la première fois qu’il se dit prêt à arrêter la réalisation…

(L'essentiel/lja)