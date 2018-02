Clint Eastwood met en scène les héros du Thalys

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains, Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler, qui voyageaient alors en Europe.



«Le 15h17 pour Paris» s’attache à leur parcours et revient sur la série d’événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. C’est cette amitié, d’une force inouïe, qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers.



Tourné en France, à Paris et Arras, le long métrage de Clint Eastwood («American Sniper», «Sully») est adapté du livre écrit avec l’auteur Jeffrey E. Stern par Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone. Ces trois Américains, héros ordinaires d'un jour, interprètent leur propre rôle dans le film.





«Le 15h17 pour Paris»

De Clint Eastwood. Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone.

(L'essentiel)