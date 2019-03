Révélée par la saga «Creed», Tessa Thompson est très sollicitée. L'actrice et chanteuse américaine de 35 ans sera bientôt à l'affiche de «Avengers: Endgame» et «Men in Black : International». Elle n'avait rien programmé.

Comment êtes-vous devenue actrice?

J'ai grandi à Los Angeles, sur Hollywood Boulevard. Pourtant, personne dans ma famille ne travaillait dans l'industrie du cinéma et je ne connaissais aucun acteur. Je pensais devenir tout sauf comédienne. Tout en alignant les petits boulots, j'ai commencé à faire du théâtre comme hobby. On m'a suggéré de prendre un agent. Après une semaine d'auditions, j'ai décroché mon premier job et le cours de mon existence a changé.

Qui vous a inspirée pour jouer la comédie?

Je ne pense pas avoir été consciente de son influence quand j'étais gosse mais je me souviens d'avoir vu «Tina», le film sur Tina Turner. Après ça, j'ai participé à un concours à l'école où je l'ai imitée. J'ai réussi à convaincre mes camarades de classe d'incarner les Ikettes (NDLR: les choristes de Ike et Tina Turner). Ce film a dû faire une forte impression sur moi et me donner envie de jouer et chanter.

C'est le succès de «Creed» qui vous a ouvert les portes d'Hollywood?

Je ne suis pas surprise que Michael B. Jordan, Sylvester Stallone et moi ayons fini par nous retrouver dans l'univers de Marvel. Kevin Feige, le directeur des studios Marvel, était fan de «Creed». Ce film-là m'a révélée et jouer dans des blockbusters de Marvel me permet de concrétiser d'autres projets.

Regrettez-vous de ne pas avoir été vous-même sur le ring dans «Creed»?

J'ai fait de la boxe pour avoir le physique de l'emploi dans «Thor : Ragnarok» parce que je me suis beaucoup battue dans ce film-là. J'ai dernièrement tourné «Men in Black: International» et j'ai à nouveau boxé pour me remettre en forme. Je ne suis donc pas jalouse de ne pas avoir été sur le ring dans «Creed». Ce qui m'a excitée dans cette saga, c'est de pouvoir chanter et composer des chansons. Le studio est mon ring.

Que pouvez-vous nous dire sur «Avengers: Endgame», qui sortira le 24 avril?

Seulement que le film se concentrera sur ceux qui ont survécu dans «Avengers: Infinity War»! C'est probablement tout ce que j'ai le droit de vous révéler.

(Miguel Cid/L'essentiel)