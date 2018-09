Un pamphlet contre la «virilité à la John Wayne»

Le 44e festival du cinéma américain de Deauville a couronné samedi «Thunder Road», un pamphlet tragi-comique contre la «virilité à la John Wayne» réalisé et joué par Jim Cummings, 31 ans. Ce premier long-métrage a été financé auprès du public sur Internet.

La présidente du jury, l'actrice française Sandrine Kiberlain, a salué «un film insolite et si inventif, écrit, joué et réalisé par un jeune homme à part, un film qui a le mérite de ne ressembler à aucun autre». «Quelle joie d'assister à la naissance d'un artiste, à l'arrivée d'une comète qui suscite les rires et les pleurs avec une singularité qui nous bluffe», a-t-elle ajouté.

Le film dresse le portrait d'un homme, policier de profession, dont le comportement apparemment étrange, politiquement incorrect, voire dérangé, a déclenché l'hilarité des festivaliers. Le spectateur se retrouve toutefois sur un fil entre rire et larmes, lorsqu'il s'aperçoit que Jim Arnaud, dyslexique, est aux prises avec sa difficulté à gérer la violence de ses émotions.

Prix du jury à Spiro

«Mon but était que les gens qui sont dans cette masculinité toxique me voient faire ce numéro à la Charlie Chaplin, qu'ils se moquent du personnage en se disant: 'C'est un idiot', avant de se surprendre à être séduit, à pleurer abondamment», a expliqué Jim Cummings jeudi lors d'une conférence de presse.

Le prix du jury du festival de Deauville a été attribué à deux films: «Night Comes on», un premier film de Jordana Spiro, et «American Animals», un premier film de Bart Layton. Outre Sandrine Kiberlain, le jury était composé des comédiennes Sabine Azéma, Leïla Bekhti et Sara Giraudeau, de la romancière Leïla Slimani, de l'auteur-compositeur Alex Beaupain, du réalisateur Stéphane Brizé et des comédiens et réalisateurs Xavier Legrand et Pierre Salvadori.

Le prix de la critique a été attribué à «Blindspotting», un premier film du mexicain Carlos Lopez Estrada. Le prix du public de la ville de Deauville est revenu à «Puzzle» de Marc Turtletaub, le producteur de «Little Miss Sunshine». Le prix de la révélation échoit à «We the Animals», un premier film de Jeremiah Zagar.

(L'essentiel)