La vérité, c'est quoi cette affiche?!

On n'arrête pas une franchise qui marche. Pour capitaliser sur le succès des trois premiers «La vérité si je mens!» et leurs 17 millions de spectateurs français, voici donc qu'arrive un préquel, intitulé sobrement «La vérité si je mens! Les débuts». Et ma foi, son affiche, exercice de manipulation Photoshop de haut vol, laisse les fans pour le moins sceptiques.

À titre de comparaison, l'affiche du 3e volet. À titre de comparaison, l'affiche du 3e volet.

Alors, Mickael Lumière (reprenant le rôle de Dov tenu par Vincent Elbaz), Yohan Manca (Patrick/Gilbert Melki), Anton Csaszar (Serge/José Garcia) et Jeremy Lewin (Yvan/Bruno Solo), passe encore. Certes, l'action est censée se passer dans les années 80, hautes en couleurs et en kitsch... alors que les personnages n'ont pas encore trouvé leur voie au Sentier. Mais les affubler de costumes, de coiffures aussi mal fichus, dans un décor aussi... euh, comment dire... Les internautes n'ont pas tardé à faire part de leur scepticisme.

«C'est un Bollywood? La vérité j'irai pas le voir»

«Qui a pondu cette chose? Comment peut-on cautionner ça?»

Qui a pondu cette chose ? Comment peut-on cautionner ça ? #LaVeritesijemensLesdebuts pic.twitter.com/H4wZu8s8Z5— Mayssa (@Ma_ia3) 20 juin 2019

«Je... J'ai pas les mots. Help!»

Et vous, qu'en pensez-vous?

(L'essentiel)