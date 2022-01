Méconnaissable en acteur porno dans «X»

L’Américain Kid Cudi, qui n’a plus sorti d’album depuis «Man On The Moon III: The Chosen» en 2020, est méconnaissable dans l’alléchante et flippante bande-annonce de «X». L’artiste de 37 ans, auteur du célèbre tube «Day 'N' Nite» et de multiples collaborations à succès avec David Guetta, Kanye West, MGMT, arbore une imposante coupe afro et porte des habits d’un autre temps. Rien d’étonnant à cela. L’histoire de «X» se déroule à la fin de l’ère hippie et au début de celle de la disco.

«En 1979, un groupe de jeunes cinéastes a décidé de faire un film pour adultes dans la campagne du Texas, mais lorsque leurs hôtes, âgés et reclus, les surprennent en flagrant délit, les acteurs se retrouvent bientôt dans une lutte désespérée pour leur vie», explique le synopsis du film d’horreur écrit et réalisé par Ti West, qui nous avait fait flipper avec «The Innkeepers». Le casting de «X» réunit du beau monde, puisque, outre Kid Cudi, Scott Mescudi de son vrai nom, Mia Goth («Suspiria»), Martin Henderson («Grey’s Anatomy»), Owen Campbell («Come as You Are») , Stephen Ure («Seigneur des anneaux») ou encore Jenna Ortega («Scream») en font partie.

Concernant Kid Cudi, c’est peu dire qu’il enchaîne les tournages. Depuis 2020, on l’a vu jouer dans «Bill et Ted sauvent l’univers», «Crisis», «Don’t Look Up: Déni cosmique» (qui fait un tabac sur Netflix), «Westworld» ou encore «We Are Who We Are». Sur Instagram, en republiant la bande-annonce de «X», l’Américain a écrit avec humour: «Je meurs d’envie de vous faire passer un bon moment». Le film est prévu sur les écrans en mars 2022.

(L'essentiel/jde)