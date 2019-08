Dans le nouveau film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, la comédienne française joue une conseillère d'éducation novice, qui débarque dans un collège réputé difficile. Zita Hanrot s'est confiée sur son adolescence et son déclic pour le métier de comédienne.

Connaissiez-vous le milieu qui est représenté dans «La vie scolaire», avant le tournage?

J'ai fait ma scolarité dans un collège ZEP, ce qui signifie zone d'éducation prioritaire, où les populations ne sont pas très riches et les élèves plutôt turbulents. Donc oui, je connaissais ce genre de fonctionnement, et la lecture du scénario m'a rappelé plein de souvenirs.

Étiez-vous une élève plutôt turbulente, ou plutôt sage comme une image?

Je n'ai jamais été sage comme une image! Je n'étais pas turbulente mais j'étais quelqu'un d'assez flemmarde, je n'avais pas de rigueur, j'aimais discuter, blaguer, faire le clown. J'ai redoublé, j'ai changé de collège plusieurs fois... mais je n'étais jamais agressive avec mes professeurs. Je préférais faire le spectacle que travailler et du coup j'en ai fait mon travail!

Quel a été le déclic?

Et bien d'abord, comme tous les ados, j'aimais traîner avec mes copines, fumer des clopes, aller au café et ne pas aller en cours. Et puis au lycée, une de mes profs nous a emmenés quatre jours à Paris faire des sorties culturelles. J'ai vu un spectacle qui m'a énormément plu et c'est à ce moment que j'ai fait mon coming-out d'actrice. J'ai dit «je veux faire ça!». Du coup je suis assez reconnaissante envers cette prof de philo, qui n'a pas eu peur de gérer deux classes de trente ados pleins d'hormones en chaleur!

Et aujourd'hui, gardez-vous ce côté flemmard que vous aviez adolescente?

Je vais dire un gros cliché mais comme je viens du sud, de Marseille, il y a un côté un peu flemmard oui, on préfère prendre l'apéro et jouer aux cartes qu'autre chose! Mais maintenant que j'ai trouvé ma voie je suis plus rigoureuse, je suis payée pour faire ce métier donc il faut que je le fasse sérieusement.

De quelle façon abordez-vous vos rôles?

J'aime bien composer des personnages qui à la fois me ressemblent et ne me ressemblent pas. Pour «La vie scolaire» je me disais que je devais être à l'écoute des jeunes acteurs comme l'est Samia, un personnage très engagé.

Et pour Elsa, que vous interprétez dans la série «Plan cœur» sur Netflix?

Comme elle, j'aime bien faire des blagues nulles!

Qu'en est-il de son côté naïf, qui rêve d'une grande histoire d'amour?

J'ai la chance de déjà avoir ma grande histoire d'amour. Je ne suis pas dans l'attente, à penser que l'amour va me sauver. Ce que je trouve mignon chez elle, c'est qu'elle est à côté de la plaque. J'aime bien les personnages loosers, je trouve ça mignon.

(L'essentiel)