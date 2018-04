Ces stars fouleront le tapis rouge de Cannes

Ca y est, on connaît les longs métrages qui seront présentés lors du plus célèbre festival de cinéma du monde. Au niveau de la sélection, on ne peut pas se prononcer, on n'a pas vu les films, on ne les connaît pas. Ce qu'on peut dire, c'est que du côté des People, ça ne s'annonce pas foufou folichon.

Mis à part les deux films hors compétition qui réunissent à eux deux une jolie brochette d'acteurs français et américains (voir galerie ci-dessus), mis à part le couple très glam Penélope Cruz et Javier Bardem qui fera l'ouverture du Festival et mis à part Marion Cotillard qui sera de la partie pour la 358e fois... Disons que la fraîcheur de la jeunesse et le côté «paillettes» risquent de manquer aux aficionados. Bref, on vous laisse découvrir tout ça en images.

Bande-annonce de «En guerre», de Stéphane Brizé:

Bande-annonce de «Everybody knows» d'Asghar Farhadi:

Bande-annonce de «Solo: A Star Wars Story», de Ron Howard:

