«Mon épouse a trouvé sexy ma moustache»

L'acteur et chanteur de 27 ans est à découvrir à l'écran dans la peau d'un machiniste de l'aviation américaine. L'intrigue se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale, durant la bataille de Midway, qui a opposé le Japon aux États-Unis.

Pourquoi avoir choisi «Midway» pour votre retour dans un film?

Cela fait des années que je voulais bosser avec le réalisateur Roland Emmerich que j'admire. Et l'histoire de «Midway» me permet de rappeler un moment important de la Seconde uerre mondiale à une jeune génération qui a peut-être oublié Pearl Harbor et cette fameuse bataille qui a suivi.

Que représente dans votre vie la Seconde Guerre mondiale?

Mon père a été militaire et il a servi dans la Marine américaine. C'est donc une fierté personnelle de pouvoir honorer ces soldats qui se sont battus, et nombreux sont morts, pour leur pays.

Qu'est-ce que votre épouse, l'actrice Priyanka Chopra a pensé de «Midway»?

Elle a particulièrement aimé mon look et ma moustache dans le film. Elle m'a dit qu'elle trouvait cette moustache très sexy durant le tournage et qu'elle avait l'habitude de voir son père avec cet artifice sur le visage... Pour tout vous dire, Priyanka était aussi heureuse quand je me suis rasé (rires).

Depuis votre mariage, elle a plusieurs fois annoncé être impatiente de fonder une famille...

Je suis tout aussi impatient, mais ne comptez pas sur moi pour faire une quelconque annonce à ce sujet. Si le jour arrive, je laisserai le choix à mon épouse d'en parler en premier.

Comment faites-vous pour jongler entre une carrière au cinéma et la tournée mondiale avec vos frères du groupe Jonas Brothers?

Tout est question d'organisation et d'emploi du temps. Les dates de concerts sont établies depuis longtemps et je passe d'un avion à l'autre en fonction de mes autres activités. Nous allons poursuivre notre tournée en Amérique jusqu'à la fin de cette année avant de passer de nombreuses semaines en Europe cet hiver...

Le 8 novembre 2019 une chanson inédite des Jonas Brothers arrive spécialement pour Noël...

Exact, nous avons enregistré «Like It's Christmas» qui mélange à la fois la tradition de chants de Noël avec un tempo plus moderne et un mix contemporain. C'est un titre totalement inédit.

(L'essentiel)