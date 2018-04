Une chevauchée splendide au-​​delà d'un rêve brisé

«Un animal blessé comme moi, qui ne peut plus jouer ni courir, on l'abat. Moi, comme je suis un humain, je suis obligé de vivre.» Ces mots, prononcés par Brady (Brady Jandreau), expriment à la perfection l'état d'esprit du sublime et émouvant héros de «The Rider».

«The Rider»

De Chloé Zaho. Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau. Sortie mercredi 25 avril 2018. ****

L'histoire est vraie. Le jeune Brady, son père, sa sœur, ses amis l'ont vécue. Pour la caméra de Chloé Zhao, ils incarnent la version fictionnalisée de leurs personnages. Brady vit dans un mobile home dans une réserve du Dakota du Sud, avec son père, adepte des machines à sous, et sa petite sœur, atteinte du syndrome d'Asperger. Il dresse les chevaux et ne sait rien faire d'autre. Lors d'un violent accident de rodéo, le cow-boy se blesse gravement à la tête. On lui interdit de remonter à cheval, un nouveau choc pouvant le tuer. Vient alors l'heure de se reconstruire, de trouver une nouvelle raison de vivre dans un milieu, si familier hier, devenu toxique, le ramenant sans cesse au vide existentiel.

Des cow-boys chantant autour du feu aux visites à Lane (ancien champion de rodéo devenu tétraplégique) auprès de qui Brady trouve refuge, en passant par la joie de Lily qui recouvre le corps de son frère d'étoiles dorées: la beauté mélancolique et lyrique de chaque plan de «The Rider» est à couper le souffle.

