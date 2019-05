Hystérie pour Brad Pitt et Leonardo DiCaprio

Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, les rockstars de cette 72e édition

C'était LE film le plus attendu du festival. Les superstars Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont reçu un accueil triomphal aux côtés de l'actrice Margot Robbie et du réalisateur Quentin Tarantino, venu présenter mardi «Once Upon a Time... in Hollywood». Depuis le début de la quinzaine, jamais autant de personnes ne s'étaient réunies autour du Palais des Festivals. Entre cris de joies, larmes, et bousculades, les spectateurs seront passés par tous les états pour espérer décrocher un précieux sésame afin d'assister à la projection du long métrage.

Sur Twitter, ceux qui ont été refoulés à l'entrée ont exprimé leur colère, rapporte Le Figaro. Même dotés d'un badge bleu, censé garantir l'entrée en salle sans trop de difficulté, beaucoup n'ont pas pu obtenir un siège. Après plus de deux heures de queue, c'est rageant.

#OnceUponATimeInHollywood : Effervescence totale devant la salle Debussy de #Cannes2019 pour découvrir le TARANTINO. Pour vous donner une idée, voici juste la file des badges bleus pic.twitter.com/CRc0icpTEL— Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) 21 mai 2019

Bien qu'en couple avec l'acteur français Philippe Lacheau, Elodie Fontan n'a également pas pu s'empêcher de jouer les groupies. A la question de savoir qui de Leo ou de Brad faisait davantage chavirer son cœur, la belle blonde a répondu: «À ce niveau là, ça m'est égal!» L'hystérie, on vous dit.

Une anecdote qui a «fesses» son effet

Daniel Auteuil, personnage principal du deuxième film de Nicolas Bedos «La Belle Epoque», a livré en conférence de presse mardi une anecdote à propos de Fanny Ardant qui incarne sa femme dans le film. «La dernière fois que j'ai joué avec Fanny je lui caressais les fesses, c'était en 1980. Et je lui avait dit que je me sentais extrêmement gêné et elle m'avait répondu: Daniel, faites comme si vous brossiez un tapis», a raconté l'acteur, qui a provoqué les rires de l'assemblée.

On a croqué dans l'immense glace Magnum

Bonne nouvelle! La glace Magnum géante - deux mètres de long pour environ 20 kilos - dérobée dans la nuit de samedi à dimanche sur une plage de la Croisette, a été retrouvé, rapporte Nice-Matin. L'objet a été retrouvé par une brocanteuse, près d'un container de l'avenue République, à quelques pas du centre-ville. «C'est une excellente nouvelle, s'est réjoui le responsable communication de la marque. «Le bâtonnet a, semble-t-il, été légèrement écorné sur le haut, comme si on l'avait croqué. Il aura certainement besoin d'un petit coup de maquillage!»

Et «Voici» que Loana félicite Nabilla

La gagnante de «Loft Story 1», qui montera les marches jeudi, a tenu à sobrement adresser ses «félicitations» à Nabilla, enceinte de son premier enfant, et ceci par le biais du magazine Voici. L'histoire ne dit pas si cette dernière compte lui répondre en contactant le New York Times.

Pendant ce temps, on essaie de plomber l'ambiance...

Quand soudain, dans un couloir du Palais... #Cannes2019 pic.twitter.com/kob3QTgfsp— Aurelien Allin (@AurelienCTeaser) 21 mai 2019

(L'essentiel/szu/afp)