L'amour se moque des ravages liés au temps

Ella (Helen Mirren) et John (Donald Sutherland) ont disparu! Faisant fi du souci que cela cause à leurs enfants, ils ont pris la route à bord de leur vieux camping-car. Elle qui est en plein traitement pour un cancer, lui qui a la mémoire aussi trouée qu'un emmental. Cela ne les empêche pas de déployer une énergie folle. Ella bataille et gère l'intendance. John cite Hemingway et s'émerveille de tout. Les deux sont d'une attendrissante complicité, d'une émouvante attention l'un à l'autre. Jusque dans leurs chamailleries pour des histoires de slips ou de caleçons.

«L'échappée belle»



De Paolo Virzi. Avec Helen Mirren, Donald Sutherland.



Sortie le 3 janvier 2018



****

N'empêche qu'il y a des moments où une simple perte de contact visuel suffit à nous ficher les jetons. C'est que John ne sait plus toujours où il est. Viendra bien un moment où il ne reconnaîtra même plus Ella. Où il ne se souviendra plus qu'il y a des secrets à tenir secrets...

Le réalisateur Paolo Virzi s'y connaît en escapades insolites, lui qui avait filmé l'an dernier celle d'une mythomane et d'une tatouée dans «Folles de joie». «L'échappée belle» est à la fois grave et léger, prenant le parti de traiter de front des aléas de la vieillesse et de la maladie, tout en faisant de ses héros des «Fous de vie», dont les jeunes feraient bien de prendre de la graine. Les comédiens, 72 ans pour elle, 82 ans pour lui, pètent le feu et le talent.



(L'essentiel)