Poelvoorde attendu dans un film sur Dutroux

Le tournage est d'ores et déjà prévu pour l'été 2022 et le montage final est attendu pour 2023. Un film inspiré de l'affaire Dutroux va voir le jour, annonce La DH, ce mardi. Le réalisateur bruxellois Fabrice Du Welz a confirmé au quotidien belge que «le scénario est totalement achevé».

Au point de confirmer également que l'acteur namurois Benoit Poelvoorde fera partie des têtes d'affiche de ce long métrage intitulé «Maldoror», en référence au personnage mystérieux et maléfique du même nom inspiré par le Comte de Lautréamont au XIXe siècle.

L'intrigue est connue

Plus de 25 ans après les faits, Marc Dutroux est toujours un des détenus les plus connus de Belgique. Pour des faits commis en 1995 et en 1996, il avait été reconnu coupable de rapt, séquestration et viol de six fillettes et jeunes filles, ainsi que de la mort de quatre d'entre elles - deux assassinées et deux mortes de faim. Il est aujourd'hui incarcéré à la prison de Nivelles en province de Brabant-Wallon.

Le producteur de «Maldoror» a enfin précisé La DH que l'intrigue du film tournera autour d'un jeune policier impliqué dans une affaire avec un pédophile «célèbre». «Il est temps d'en faire une fiction qui s'inspire de la réalité», a souligné Fabrice Du Welz.

En janvier 2019, une vidéo tournée par des détenus de la prison de Nivelles, avait montré à quoi ressemblait Marc Dutroux en prison.

(fl/L'essentiel )