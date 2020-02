L'actrice américaine de 40 ans est à l'affiche de «L'île

fantastique», un thriller horrifique adapté de la série culte du même nom, au cinéma dès le 12 février. Née à Honolulu, Maggie Q est très zen et branchée nature.

Est-ce que le tournage aux îles Fidji vous a rappelé votre enfance à Hawaï?

Totalement. Les habitants de Fidji me font penser aux Hawaïens et à tous les Polynésiens, en fait. Ils t'accueillent avec beaucoup d'amour et tu es entouré de joie. Je crois qu'ils sentent ça aussi chez moi parce que je suis une fille des îles.

Comment une fille des îles supporte-t-elle de vivre à New York?

Mon père, qui est Irlandais, habite New York. Je suis née et j'ai grandi à Hawaï, la cadette de cinq enfants. Mes racines sont dans la nature et l'océan mais à 18 ans j'ai eu envie de vivre autre chose et découvrir le monde. J'avais de l'ambition et j'étais attirée par les grandes villes.

Votre ambition était de devenir vétérinaire, non?

Oui, parce que je voulais aider les animaux. Je suis persuadée que quel que soit ton but dans la vie, il se réalisera si ton désir est sincère. Si je fais le bilan des 20 dernières années, j'ai aidé plus

d'animaux grâce à ma carrière que je n'aurais pu le faire en devenant vétérinaire. En tant qu'activiste qui défend les droits des animaux, j'ai contribué à faire passer six lois en Californie qui

ont sauvé la vie de millions de bêtes.

Comment faites-vous pour être si zen?

J'ai des amis qui sont en train de divorcer ou traverser des crises dans leurs vies et j'en ai tiré une leçon. Il faut apprendre à lâcher prise pour retrouver la joie. Ne plus accorder trop d'importance à

cette industrie, à mon besoin d'approbation, de l'importance que j'accorde à mon apparence. C'est un travail de tous les jours. Mais bizarrement, c'est la clé pour recevoir des bonnes choses de la vie.

Vous allez être au générique de six films prochainement

J'ai eu beaucoup de chance. C'est drôle, j'avais dit à mon agent que j'aimerais bien tourner quelques films et il m'a répondu: «Maggie, personne ne fait plus de films!» Et curieusement, toutes ces opportunités se sont présentées.

Etes-vous devenue accro au boulot?

Même pas. J'ai monté deux sociétés et je suis le CEO actif de l'une d'entre elles. Je bosse quotidiennement dans mes entreprises donc quand je ne tourne pas, ça va. Je suis super heureuse et je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Si un rôle me branche, je l'accepte volontiers mais je ne fais pas une fixation sur ça.

(L'essentiel)