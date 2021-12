À l’ouest de New York, rien de nouveau

En 1961, Robert Wise, assisté de Jerome Robbins, adaptait au cinéma une comédie musicale qui cartonnait à Broadway: «West Side Story». Chef-d’œuvre (10 Oscars) que cette mise en scène des amours tragiques de Tony (George Chakiris) et Maria (Natalie Wood) sur fond de dispute territoriale. C’est que les tourtereaux sont apparentés à deux bandes rivales, les Jets, jeunes Blancs américains (presque) pur jus, et les Sharks, émigrés latinos.

«West Side Story»



De Steven Spielberg. Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort.

Sortie le 8 décembre 2021

***

Et voilà que 60 ans plus tard Steven Spielberg refait, en mode copier-coller, le même film, la même mouture d’un «Roméo et Juliette» des années 50. N’était le mièvre Ansel Elgort dans le rôle de Tony et une Rachel Zegler trop haut perchée dans celui de Maria, on applaudirait à ces joutes dansées souvent magistralement qui feront découvrir aux moins de 20 ans (et quelques…) l’univers de «West Side Story». Mais malgré la manière propre à Spielberg de sculpter l’ombre et la lumière, malgré le mordant d’Ariana DeBose, ce remake ne sublime pas le sublime original. De là à dire qu’il est inutile…



(L'essentiel/Catherine Magnin)