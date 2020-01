Awkwafina: «Ma différence est ma force!»

Awkafina vient tout juste d'être sacrée meilleure actrice comique de l'année aux Golden Globes (qui se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 janvier) pour son rôle de Billi dans le film «L'Adieu». La jeune femme a reçu «20 minutes» avant cette cérémonie.

Quelle est votre réaction à cette nomination?

C'est encore surréaliste pour moi. Je viens d'une famille très modeste et je n'ai jamais eu aucun piston pour réussir. Gagner ou perdre n'est vraiment pas important pour moi. C'est d'être acceptée, reconnue et donc nommée en tant que comédienne qui est le plus beau des cadeaux.

Votre film retrace le retour en Chine d'une jeune américaine qui n'a presque aucune attache avec le pays de ses parents. Est-ce votre histoire?

La mienne non, mais celle de notre réalisatrice, Lulu Wang. Elle s'est inspirée de sa vie privée et de sa grand-mère pour écrire le scénario. Moi, j'ai grandi à New-York entre un père chinois né aux USA et une mère coréenne. Je ne parle pas du tout le mandarin, donc «L'adieu» a été une plongée dans un monde dont j'ignorais tout. Mais je me suis bizarrement rapidement reconnue dans cette famille chinoise. Ça doit être dans mes gènes.

Quelle est la force de votre film, qui est un succès aux États-Unis?

Nous sommes tous des immigrés. Que cela soit nos parents ou grands-parents, nous habitons tous dans un pays qui a accueilli nos ancêtres à un moment ou un autre. Rares sont ceux qui peuvent se revendiquer d'un seul pays sur cinq ou six générations.

Quelle a été la scène la plus intense pour vous?

La scène où mon personnage, Billi, est avec sa grand-mère. Je ne comprenais pas un mot de ce que l'actrice chinoise me disait et je devais pleurer en lui répondant.

Comment avez-vous réussi à jouer le film sans parler mandarin?

J'ai passé un an en Chine juste avant les Jeux olympiques là-bas et j'ai pris des cours. Mais après douze mois j'étais juste capable de commander mon Big Mac chez McDo (elle éclate de rire).

Qu'avez-vous appris durant le tournage du film en Chine?

J'ai appris que cela portait malheur de laisser tomber ses baguettes de table (rires). La première fois que cela m'est arrivé, mes voisins ont poussé un cri de stupeur. Il paraît qu'il faut vite les ramasser et les faire tourner au-dessus de sa tête pour conjurer le mauvais sort.

Est-ce que la rappeuse Awkwafina va définitivement laisser la place à l'actrice sous votre vrai prénom, Nora?

Ma différence, c'est ma force! Je me suis imaginé mon alter ego à 13 ans, car j'étais timide et réservée en classe. En devenant Awkwafina, je n'avais plus peur du regard des autres, ni du ridicule. Ma mère est décédée quand j'étais enfant et j'ai surtout grandi avec ma grand-mère paternelle. Elle m'a enseigné à être fière de ma différence. Au début, on se moquait de mes choix vestimentaires, de ma façon de rapper ou de parler. Aujourd'hui, c'est cette différence qui m'a permis d'avoir ma carrière à Hollywood.

(L'essentiel)