En tenue de superhéros, il visite un magasin de BD

Certes, l’événement ne date pas d’aujourd’hui: en 2016, alors en plein tournage de l’adaptation du comic book de Marvel «Doctor Strange», le réalisateur Scott Derrickson a suggéré à son acteur principal, dûment costumé et maquillé en superhéros, de se payer une petite visite à un magasin de BD voisin.

À l’époque, la boutique en question avait diffusé les images prises par ses caméras de surveillance.

C’est un autre angle, avec des images de bien meilleure qualité, qu’a publié le réalisateur le 28 juillet sur son compte Twitter: la vidéo qu’il avait filmée à l’époque. «Lors d’un tournage à Manhattan, juste devant un magasin de bandes dessinées, j’ai spontanément suggéré à Benedict d’y entrer, et il a accepté», a commenté Derrickson.

Never before shown moment.



While shooting in Manhattan right in front of a comic book store, I spontaneously suggested to Benedict that he go inside and he agreed. pic.twitter.com/ge2DcqWpu1