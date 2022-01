Jared Leto: «C’était le rôle parfait pour moi»

Célèbre ennemi de Spider-Man, qui ne cesse d’affoler le box-office, ce médecin est atteint d’une maladie sanguine grave, a priori incurable. Il décide alors d’essayer de trouver lui-même un remède et fait des expérimentations sur son corps en utilisant du sang de chauve-souris. Un traitement qui va entraîner une transformation… surprenante.

Pour camper le docteur-vampire, nul autre que Jared Leto. Un rôle qui semble taillé sur mesure pour ce pro des transformations (lire plus bas), qu’on a pu voir récemment dans un tout autre registre avec «House of Gucci», de Ridley Scott. «Avec Morbius, j’ai eu l’occasion d’incarner ce personnage qui passe par trois transformations vraiment importantes, a confié le comédien de 50 ans à Deadline. Il commence très, très malade, à la recherche d’un remède contre la maladie. Puis il trouve un remède et il devient puissant et plus fort qu’il ne l’a jamais été auparavant. Ensuite, il y a une autre transformation qui se produit…» Et d’ajouter: «C’était un peu le rôle parfait pour moi. Honnêtement, j’ai apprécié».

En décembre 2021, Sony a dévoilé un extrait de «Morbius» de trois minutes et demie, au cours duquel on découvre le passage clé de la transformation du docteur Michael Morbius (vidéo ci-dessous). Si vous voulez le topo en un coup d’œil, Jared Leto passe de ça…

… à ça:

Longtemps prévu pour le 26 janvier 2022, le blockbuster réalisé par Daniel Espinosa a finalement été reporté au 30 mars 2022.

Jared Leto, pro des transformations

Changer de tête et plus si affinités, c’est un peu le dada de Jared. Sa transformation la plus connue est probablement celle dans «Dallas Buyers Club», qui lui avait valu un Oscar en 2014:

Il y a bien sûr son incarnation du Joker dans «Suicide Squad» en 2016:

Quant à son dernier relooking, pour se glisser dans la peau de Paolo Gucci dans «House of Gucci», il est tout autant, si ce n’est plus, impressionnant:

Pour l’anecdote, Jared Leto a confié lors d’une interview à SiriusXM qu’il verrait bien Paolo Gucci présenter la prochaine cérémonie des Oscars, en compagnie de Tom Holland et Zendaya. «Ça pourrait être assez intéressant», a-t-il lancé, alors que la cérémonie des prix cinématographiques vient d’annoncer qu’elle aurait de nouveau un animateur, après s’en être passé pendant deux ans.

