Un cauchemar estival emmené par Vicky Krieps

Imaginez: vos enfants de 6 et 10 ans s’éloignent juste quelques minutes de vous pour jouer… et reviennent avec cinq ans de plus. C’est le début du cauchemar. Guy (Gael García Bernal), Prisca (Vicky Krieps) et leurs deux gosses sont en vacances sous les tropiques et ont profité d’une excursion pour se rendre sur une plage isolée avec une poignée d’autres touristes. Mais là le temps ne s’écoule pas normalement… Les rides apparaissent, les cadavres se multiplient et aucune solution ne semble s’offrir à eux pour s’extirper de cet enfer.

«Sixième sens», «Incassable», «Le village», «Signes», «Split», la série «Servant»: la liste des succès de M. Night Shyamalan est longue! Son nouveau long métrage est tiré du roman graphique «Château de sable», de Pierre Oscar Lévy – un ouvrage que le roi du thriller fantastique a découvert grâce à ses filles, qui le lui ont offert pour la fête des Pères. Le tournage s’est déroulé en République dominicaine en pleine pandémie.

Dès lors que l’on sait que le film tourne autour du vieillissement accéléré, on se dit que l’ami Shyamalan prend trop son temps pour entrer dans le vif du sujet. Mais une fois qu’on y est, on se laisse embarquer par la tension qui s’intensifie en permanence, et par les ef­fets presque cocasses qui découlent de la situation: une coupure qui guérit en moins de deux, une grossesse qui dure quelques minutes... Le film offre un rôle de choix à l'actrice luxembourgeoise, Vicky Krieps, qui présentait pas moins de trois longs métrages à Cannes cette année.

«Old» De M. Night Shyamalan. Avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell. Sortie mercredi 21 juillet 2021.

(L'essentiel/Marine Guillain)