Ces acteurs vont tous à l'école des chats

Le tournage de l'adaptation cinématographique de «Cats» n'a pas encore commencé que les acteurs du film sont déjà en train de travailler leurs personnages. Et pour cause, ils n'ont que quelques semaines pour savoir se comporter comme de vrais chats. C'est sur le plateau d'Ellen DeGeneres que Rebel Wilson a expliqué qu'elle et ses camarades prenaient des cours de félinité afin de savoir miauler et se mouvoir à quatre pattes comme personne.

«Avec les autres (ndlr: Idris Elba, Taylor Swift et Judi Dench), on apprend même à s'amuser avec des petites boîtes. Nous sommes aussi inscrits à l'école des chats. Là-bas, on fait semblant d'être des félins», s'est amusée l'Australienne de 38 ans. «Une dame qui s'appelle Sarah nous apprend ça tous les jours.»

Et si Rebel ne s'attendait pas à cela, elle se voit ravie de la tournure des événements: «Pour une comédie musicale, j'ai pensé que nous allions juste chanter et danser. Mais là, c'est vraiment trop cool!»

(L'essentiel/szu)