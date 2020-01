Quatre sœurs, quatre destins contraires

«Je suis persuadée que les femmes ont un cerveau et une âme, qu'elles sont ambitieuses et talentueuses et pas juste belles.» Imaginez la révolution! Quand l'idéaliste rebelle Jo March (Saoirse Ronan) prononce ces mots, c'est dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860… Elle grandit avec ses trois sœurs et sa mère, le docteur March. Jo ne souhaite pas se marier, elle regrette de ne pas être un homme car elle pourrait alors aller à la guerre, et elle veut être écrivain…

«Les filles du docteur March»



De Greta Gerwig. Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Louis Garrel, Meryl Streep.****

Vous l'aurez compris, dans cette nouvelle adaptation des «Filles du docteur March», Greta Gerwig questionne intensément la place des femmes. En pleine ère féministe, la réalisatrice revisite avec fougue le grand classique de littérature de Louisa May Alcott. Chaque sœur a un talent - Meg (Emma Watson) est bonne actrice, Amy (Florence Pugh) peint, Beth (Elisa Scanlen) joue du piano - qu'elle peine à exploiter. Leur relation sera la source d'inspiration des écrits de Jo (alter ego de Louisa May Alcott), son universalité fera leur force.

La carte du romanesque et de la fraîcheur

Taillée pour le rôle, Saoirse Ronan explose à l'écran au point de faire oublier les précédentes interprètes de l'iconique Jo March: Katharine Hepburn en 1933, June Allyson en 1949 ou Winona Ryder en 1994. À ce casting déjà exceptionnel et résolument moderne, s'ajoutent Timothée Chalamet (que Greta Gerwig avait dirigé dans l'acclamé «Lady Bird» avec Saoirse Ronan), Laura Dern, Louis Garrel, Meryl Streep.

Bavard mais jamais hystérique, empreint d'une belle vitalité, «Les filles du docteur March» joue à fond le romanesque et la fraîcheur. Il virevolte au gré des gestes des actrices, sublimes dans leurs beaux costumes. Le jeu de flash-back et de flash-forward aurait pu fatiguer mais il fait finalement mouche, marquant l'écart entre l'insouciance de l'adolescence et les difficultés à s'accomplir à l'âge adulte. Bien que snobée aux Golden Globes, Greta Gerwig est donc définitivement une artiste à suivre. Nous voilà déjà bien curieux de découvrir son prochain film: «Barbie» avec Margot Robbie...

(L'essentiel/Marine Guillain)