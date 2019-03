Ils réclament «La carioca» au Festival de Cannes

«Youpie, dansons la carioca, c'est bien, faisez tous comme moi»: les fans de «La cité de la peur» connaissent ces paroles par cœur et ne se lassent pas de voir Alain Chabat (Serge Karamazov) et Gérard Darmon (le commissaire Bialès) danser sur la scène du Palais des Festivals de Cannes dans «La cité de la peur» dans une scène devenue culte.

À l'occasion des 25 ans du film, une pétition lancée par le site SensCritique demande que les deux acteurs «renfilent leurs plus beaux chaussons de danse et nous redonnent une leçon magistrale de demi-porté triple lutz au son de «La carioca», MAIS POUR DE VRAI CETTE FOIS-CI!».

Le texte est adressé à Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, à Thierry Frémaux, délégué général, à Alain Chabat et à Gérard Darmon et il a déjà recueilli plus de 13 000 signatures. Il a reçu l'appui d'Antoine de Caunes, qui a appelé les fans du long métrage à la soutenir. L'idée semble être parvenue jusqu'à Cannes, puisque le compte Twitter officiel du Festival a posté un GIF montrant un extrait de la danse et écrit «Patience...».

???? ALERTE POPOPIENNE ????@antoinedecaunes invite les fans à signer la pétition pour que Gérard Darmon et Alain Chabat dansent la Carioca en ouverture du @Festival_Cannes pour les 25 ans de la cultissime Cité de la Peur ????????????????????????https://t.co/QcaVpdX956— Popopop - France Inter (@3615popopop) 11 mars 2019

