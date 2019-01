«A Star Is Born» vaincra-t-il «Black Panther»? Rami Malek en Freddie Mercury aura-t-il raison de Christian Bale en vice-président Dick Cheney? Une seule chose est certaine: champagne, paillettes et célébrités seront au rendez-vous dimanche pour la 76e édition des Golden Globes. Même si le mois dernier, c'est le film «Vice», portrait au vitriol de Dick Cheney et de son ascension au pouvoir, qui est arrivé en tête avec six nominations, la plupart des experts de Hollywood parient à présent sur «A Star Is Born» et son duo d'acteurs (Lady Gaga et Bradley Cooper), qui ont de bonnes chances de rafler la mise.

Les Golden Globes sont d'autant plus convoités qu'ils lancent la saison des prix cinématographiques et balisent souvent le terrain en vue des prestigieux Oscars qui, eux, se font attendre jusqu'à la fin du mois de février.

Imprévisibles

Mais les pronostics sont délicats. Car contrairement aux Oscars ou à d'autres compétitions, ce ne sont pas les professionnels du cinéma qui votent mais la petite centaine de membres de l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA). «Les Golden Globes sont réputés imprévisibles, et c'est ce qui les rend si divertissants. Mais cette année, les nommés dans les grandes catégories ont tous énormément de mérite, donc tout est possible», résume pour Paul Dergarabedian, analyste pour la société spécialisée Comscore.

Les Golden Globes récompensent aussi les œuvres de télévision, de plus en plus prisées des spectateurs, et donc de plus en plus créatives et rentables. La cérémonie débute dimanche à 17h (lundi 01h GMT) dans le luxueux hôtel Hilton de Beverly Hills et sera animée par les comédiens Sandra Oh («Grey's Anatomy», «Killing Eve») et Andy Samberg.

(L'essentiel/nxp/afp)