Le prince qui ne voulait pas voir sa fille grandir

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père Djibi (Omar Sy). Tous les soirs, ce dernier lui invente une histoire pour l'endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l'héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, lorsque Sofia rentre au collège, elle n'a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s'éloigne de lui. Dans leur monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l'histoire.

Selon Michel Hazanavicius, l'idée centrale était de faire un grand film familial mélangeant l'intime et l'épique. «C'était un projet assez éloigné de ce que j'avais pu faire jusque-là, mais j'y ai retrouvé des thèmes qui me touchaient et la possibilité de réaliser un film que mes enfants pourraient voir. J'ai aimé le fait qu'on puisse insuffler à cette histoire du fantastique, de l'imaginaire, dans le récit simple d'un père qui doit accepter de voir grandir sa fille», explique le cinéaste français.

Avec «Le Prince oublié», la comédienne Bérénice Bejo tourne une fois de plus sous la direction de son mari après les deux épisodes d'«OSS 117», «The Artist», «The Search» et «Le Redoutable».

De Michel Hazanavicius. Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens. Sortie le 19 février.

(L'essentiel)