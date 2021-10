«Capitani», «Bad Banks», «An Zéro»: qui sera primé?

Qui succédera à «Gutland» et Vicky Krieps récompensés en 2018? Après avoir dû annuler la précédente édition à cause du Covid, Guy Daleiden, directeur du Film Fund Luxembourg, et Yann Tonnar, président de l’Académie du film luxembourgeois (d’Filmakademie), ont officiellement lancé la 9e édition du Lëtzebuerger Filmpräis ce mercredi en dévoilant les nominés dans les différentes catégories. Deux grandes nouveautés cette année: le vote à deux tours - pour être «au diapason des autres académies européennes de cinéma» - et deux nouveaux prix. Celui de la meilleure musique et le prix d'interprétation qui est désormais scindé en deux avec le prix de la meilleure interprétation masculine et le prix de la meilleure interprétation féminine.

Dans cette catégorie, deux actrices majeures sont aujourd'hui en compétition: Sophie Mousel pour son rôle dans «Capitani» et Désirée Nosbusch pour son interprétation de Christelle Leblanc dans «Bad Banks» (saison 2). Elles sont accompagnées par Larisa Faber («Angelo»), Magaly Teixeira («Coyotes») et Fabienne Hollwege («An Zéro - Comment le Luxembourg a disparu»).

Diffusé sur Arte, le docu-fiction qui imagine un accident nucléaire à la centrale de Cattenom est aussi en compétition pour le meilleur long métrage documentaire.

Côté prix d'interprétation masculine, deux acteurs de «Capitani» sont également en lice, Luc Schiltz et Jules Werner, accompagnés par Jérôme Varanfrain («Deux»), Nilton Martins («Sawah») et André Jung («De Superjhemp retörns»).

Ces deux derniers films sont d'ailleurs en compétition pour le prix du meilleur long métrage luxembourgeois de fiction aux côtés de «Escapada», «Hytte» et «Peitruss».

Côté long métrage d'animation, genre dans lequel le Luxembourg excelle à l'international, on retrouve «Les hirondelles de Kaboul», «Pachamama» et «Wolfwalkers». Les 400 membres de l’Académie du film luxembourgeois ont jusqu'au 19 novembre minuit pour enregistrer leur 2e vote et la remise des prix aura lieu le vendredi 26 novembre 2021, au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg.

(mc/L'essentiel)