La guitare du film «Coco» fait fureur au Mexique

Salvador Meza, 41 ans, est basé à Paracho, dans l’État de Michoacan (ouest), la capitale mexicaine de la guitare, où des artisans fabriquent cet instrument depuis le XVIIIe siècle, dont nombre sont exportés aux États-Unis. Cette paisible bourgade coloniale n'a jamais connu un tel engouement. Elle le doit à «Coco», l'aventure d'un petit Mexicain fou de musique qui voyage au Pays des morts.

Le film des studios Pixar («Toy Story», «Ratatouille», «Vice Versa»), jamais morbide et plein d'inventions, est un hommage à la tradition mexicaine du Jour des morts, qui remonte à l'époque pré-hispanique et consiste à accueillir les esprits des membres disparus de la famille. Véritable succès, en premier lieu au Mexique, il a déjà engrangé plus de 500 millions de dollars dans le monde.

De la folie

Mais la guitare de Miguel, le jeune héros de «Coco», n'est pas un modèle classique: blanche avec incrustations nacrées, elle est ornées de mécaniques dorées, qui permettent de l'accorder, et de motifs noirs stylisés qui font penser aux squelettes des Jours des morts. Les animateurs de Pixar (Disney) se sont inspirés d'un instrument créé par un luthier de Paracho émigré aux États-Unis. Depuis quelques semaines et la sortie mondiale du film, les artisans de cette ville ont dû nettement augmenter la cadence.

«D'habitude, je travaille chez moi avec ma femme et un ami. Mais là, j'ai dû faire appel à ma belle-mère, mon neveu et mon cousin», poursuit Meza au milieu d'un nuage de sciure dans son atelier. «C'est la folie avec "Coco"!», lance-t-il. Pour faire face à la demande, ce luthier, qui ne dort plus que trois heures par nuit, a dû doubler sa production, passant de 50 à 100 guitares par semaine. Près d'un million de guitares sont fabriquées par an à Paracho.

(L'essentiel/AFP)